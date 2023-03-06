Нет смысла сдавать декларацию в последний день квартала

Инспекция ее не примет. А если компания ради коммерческого интереса пойдет судиться, то проиграет спор.

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Налоговики вправе отказать в приеме отчетности, если бухгалтер сдала декларацию до окончания отчетного квартала. К такому выводу пришел Верховный суд в определении от 01.02.2023 № 305-ЭС22-25615.

Компании было нужно сдать декларацию по НДС за II квартал 30 июня, чтобы заявить вычет трехлетней давности. 1 июля заявить вычет уже не получилось бы.

Вот бухгалтер и сдала декларацию заранее, в последний день отчетного квартала. Но налоговики в приеме отказали.

Компания настаивала, что по закону срок сдачи отчетности по НДС ограничен только 25-м числом после окончания квартала. А это условие компания соблюла.

Но аргумент Верховный суд не принял.

Там указали, что обязанность по сдаче деклараций и расчетов возникает у компаний не раньше следующего дня после окончания отчетного или налогового периода. Декларация, которую сдали до завершения отчетного периода, не имеет юридической силы.

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