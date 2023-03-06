Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

ФЛП-работодателям из ДНР надо зарегистрироваться ИП, чтобы иметь возможность сдавать отчеты

ФЛП из ДНР могут зарегистрироваться ИП и перейти на УСН до 30.06.2023 года. Но до этого момента они не освобождены от сдачи отчетности и уплаты налогов, в том числе, за работников.

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Как это осуществить на практике, ответили налоговики в своем Телеграм-чате.

Вопрос задала подписчица нашего канала, посвященного налогообложению в новых регионах.

ФНС пояснила, что за доходы с 01.01.2023 надо отчитываться и платить налоги по НК РФ в зависимости от выбранной системы налогообложения. Выбрать УСН с 2023 года можно до 30.06.2023.

Но сдавать отчеты по нормам НК РФ можно только после получения статуса ИП. А получить его можно до 30.06.2023.

Чтобы не нарушать права работников ИП, отчитываться по выплатам в их пользу, ФЛП из ДНР может зарегистрироваться российским ИП в любой день, не дожидаясь крайнего срока 30.06.

Таким образом, если у ФЛП есть работники, не надо тянуть с регистрацией в качестве ИП. Надо зарегистрироваться сейчас и сдавать за них отчетность, в том числе, персонифицированные сведения.

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

ФЛП-работодателям из ДНР надо зарегистрироваться ИП, чтобы иметь возможность сдавать отчеты

ФЛП из ДНР могут зарегистрироваться ИП и перейти на УСН до 30.06.2023 года. Но до этого момента они не освобождены от сдачи отчетности и уплаты налогов, в том числе, за работников.

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