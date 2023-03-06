📝 Вам нужны образцы заполнения уведомления и платежки по ЕНП?

ЕНП придумали, чтобы бухгалтерам и предпринимателям стало проще платить налоги. Но вышло все наоборот. Вероятность ошибиться в реквизитах налоговых платежек стала теперь даже выше, чем прежде.

Чиновники утвердили новые правила для платежных поручений. Оформление платежки зависит от условий платежа. Разобраться во всем вам поможет небольшой курс «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки».

Вот его программа:

Ввод входящего начального остатка на Единый налоговый счет;

Уведомления об исчисленных налогах и взносах;

Перенос налогов и взносов на Единый налоговый счет. Оплата Единого налогового платежа;

Образцы заполнения уведомления и платежки на ЕНП.

Подготовка к итоговой аттестации.

Учитывайте, что некоторые платежи нельзя перечислять единым налоговым платежом. В этом вопросе также разобраться поможет курс. Записывайтесь.