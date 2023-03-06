Маркетплейсы

Требования к работе маркетплейсов могут ужесточить

Потребители жалуются на работу маркетплейсов. В Госдуме предложили улучшить контроль за работой онлайн-площадок.

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина сообщила, что из-за многочисленных жалоб потребителей контроль за работой маркетплейсов могут ужесточить. Об этом пишет «ТАСС».

«Наряду с этим я бы еще рассмотрела и условия работы таких маркетплейсов со своими поставщиками товаров, где также имеют место жалобы и обращения на непомерные и не всегда понятные штрафы, выставляемые им администрацией таких площадок, а они очень даже ощутимые», – заявила Надежда Школкина.

Жалобы в основном касаются работы крупных маркетплейсов – Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета», «Сбермегамаркета», Avito и «Юлы». Рост потребительского недовольства может привести к тому, что власти начнут жестче регулировать рынок e-commerce.

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