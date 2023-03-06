В ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества заработал новый функционал

Функционал будет доступен для электронных процедур, опубликованных с 1 марта, сообщается на сайте площадки.
Электронные сделки доступны для следующих видов торгов:
- аренда и продажа земельных участков;
- продажа государственного и муниципального имущества;
- передача прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом.
1 апреля в ГИС Торги разместят пошаговые инструкции, а также обучающий видеоролик для наглядного представления процесса заключения договора в электронной форме.