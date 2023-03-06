44-ФЗ

В ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества заработал новый функционал

В ГИС Торги начинает работу функционал по заключению договоров в электронной форме.

Версия для печати

Функционал будет доступен для электронных процедур, опубликованных с 1 марта, сообщается на сайте площадки.

Электронные сделки доступны для следующих видов торгов:

  • аренда и продажа земельных участков;
  • продажа государственного и муниципального имущества;
  • передача прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом.

1 апреля в ГИС Торги разместят пошаговые инструкции, а также обучающий видеоролик для наглядного представления процесса заключения договора в электронной форме.

Кадры

46% сотрудников готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

Чаще всего для трудовой миграции рассматривают города Центрального федерального округа. Уровень заработной платы, которая заставила бы задуматься сотрудников о переезде, начинается со 100 тысяч рублей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Бумажные квитанции на оплату ЖКУ могут перевести в электронный формат

Переход на электронные квитанции поможет управляющим компаниям сэкономить на печати и разгрузить предприятия по переработке бумажных отходов. Для пенсионеров оставят привычный вариант квитанций.

Читать еще