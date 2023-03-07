ЕНП предназначен для исполнения совокупной обязанности

Совокупная обязанность формируется и учитывается на ЕНС, в том числе, на основе решений налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
На основе совокупной обязанности определяется принадлежность денег, перечисленных в качестве ЕНП.
Последовательность такая:
1) недоимка начиная с наиболее раннего момента ее выявления;
2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы с момента возникновения обязанности по их уплате;
3) пени;
4) проценты;
5) штрафы.
Если денег на ЕНС на все эти начисления не хватает, принадлежность определяется в соответствии с этой последовательностью пропорционально суммам таких обязанностей.
Разъяснение по ЕНС и ЕНП дано в письме Минфина от 20.02.2023 № 03-02-07/14169.