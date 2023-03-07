ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП предназначен для исполнения совокупной обязанности

Сальдо ЕНС – это разница между деньгами, перечисленными в качестве ЕНП, и совокупной обязанностью.

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ЕНП предназначен для исполнения совокупной обязанности
Иллюстрация: freepik/freepik

Совокупная обязанность формируется и учитывается на ЕНС, в том числе, на основе решений налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений.

На основе совокупной обязанности определяется принадлежность денег, перечисленных в качестве ЕНП.

Последовательность такая:

1) недоимка ­ начиная с наиболее раннего момента ее выявления;

2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы ­ с момента возникновения обязанности по их уплате;

3) пени;

4) проценты;

5) штрафы.

Если денег на ЕНС на все эти начисления не хватает, принадлежность определяется в соответствии с этой последовательностью пропорционально суммам таких обязанностей.

Разъяснение по ЕНС и ЕНП дано в письме Минфина от 20.02.2023 № 03-02-07/14169.

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