В Киргизии начали работать над запуском переводов через СБП

Банки Киргизии начали работу по внедрению денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-спикера парламента республики Джамилю Исаеву.

«Сейчас ведутся работы по внедрению переводов через российскую Систему быстрых платежей. Наши банки этим занимаются, но пока еще механизм не реализован», – заявила Джамиля Исаева.

Также власти Киргизии планируют начать обслуживание платежных карт «Мир». Они пока что не действуют в стране.

В октябре 2022 года государственный банк Киргизии Айыл Банк, Дос-Кредобанк и Бакай-банк приостановили обслуживание карт «Мир».