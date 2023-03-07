Банки

В Киргизии начали работать над запуском переводов через СБП

Пока что механизм переводов через Систему быстрых платежей не реализован. В Киргизии также планируют начать обслуживание платежных карт «Мир».

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Банки Киргизии начали работу по внедрению денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-спикера парламента республики Джамилю Исаеву.

«Сейчас ведутся работы по внедрению переводов через российскую Систему быстрых платежей. Наши банки этим занимаются, но пока еще механизм не реализован», – заявила Джамиля Исаева.

Также власти Киргизии планируют начать обслуживание платежных карт «Мир». Они пока что не действуют в стране.

В октябре 2022 года государственный банк Киргизии Айыл Банк, Дос-Кредобанк и Бакай-банк приостановили обслуживание карт «Мир».

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