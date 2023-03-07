Субсидии для бизнеса

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта

Это позволит организациям получить доступ к дополнительным ресурсам и поможет ускорить бизнес-процессы.

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Правительство утвердило постановление от 6 марта 2023 года №348 о повышенном авансировании госконтрактов в 2023 году.

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Повышенный размер авансирования распространяется на госконтракты, которые финансируются из федерального бюджета и сопровождаются казначейством.

Регионам рекомендовали применять аналогичные положения для контрактов, которые они финансируют из своего бюджета.

Организации, заключившие госконтракты на объекты капитального строительства на новых территориях, смогут получать до конца 2023 года в качестве аванса до 90% от цены, обозначенной в договоре на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

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