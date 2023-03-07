Узнайте секреты налоговой экономии от ФНС

Получите десять способов оптимизации налогов, которые закрывают более половины ваших болей с налогами.
О них вам расскажет Евгений Сивков, к.э.н., аудитор, налоговый консультант на вебинаре.
Записывайтесь, чтобы обсудить явные и неявные запреты и ограничения, которые нужно учитывать при оптимизации. Узнайте, как экономить сегодня строго запрещено.
Вот программа:
- Порядок оптимизации налогов (порядок использования льгот и преференций).
- На каких принципах основан современный сбор налогов, как это влияет на моделирование, и почему это нельзя игнорировать.
- Почему планирование (предварительный расчет налогов) экономит ваши налоги.
- Направления льгот и преференций по зарплатным налогам.
- Направления льгот и преференций по налогу на прибыль, предусмотренных НК РФ.
- Направления льгот и преференций по налогу на добавленную стоимость, предусмотренных НК РФ.
- Что категорически нельзя делать при оптимизации налогов.
Вебинар полезен предпринимателям, финансовым директорам и руководителям компаний, которые хотят уменьшить налоговую нагрузку на свой бизнес.