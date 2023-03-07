Вебинары для бухгалтеров

Узнайте секреты налоговой экономии от ФНС

Налоговые правила постоянно меняются, появляются новые льготы и преференции, а потому важно знать, какие приемы оптимизации на сегодня безопасны.

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Получите десять способов оптимизации налогов, которые закрывают более половины ваших болей с налогами.

О них вам расскажет Евгений Сивков, к.э.н., аудитор, налоговый консультант на вебинаре.

Записывайтесь, чтобы обсудить явные и неявные запреты и ограничения, которые нужно учитывать при оптимизации. Узнайте, как экономить сегодня строго запрещено.

Вот программа:

  • Порядок оптимизации налогов (порядок использования льгот и преференций).
  • На каких принципах основан современный сбор налогов, как это влияет на моделирование, и почему это нельзя игнорировать.
  • Почему планирование (предварительный расчет налогов) экономит ваши налоги.
  • Направления льгот и преференций по зарплатным налогам.
  • Направления льгот и преференций по налогу на прибыль, предусмотренных НК РФ.
  • Направления льгот и преференций по налогу на добавленную стоимость, предусмотренных НК РФ.
  • Что категорически нельзя делать при оптимизации налогов.

Вебинар полезен предпринимателям, финансовым директорам и руководителям компаний, которые хотят уменьшить налоговую нагрузку на свой бизнес.

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