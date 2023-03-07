Как у вас с юридической грамотностью? Расскажите, как об этом узнали

Самые последние по времени цифры, которые нам выдал поиск, датируются 2020 годом: тогда говорилось, что индекс правовой грамотности россиян составляет 47 пунктов из 100 возможных.

Куда как больше и чаще оценивают уровни финансовой и цифровой грамотности, а между тем правовая не менее важна.

Расскажите «Клерку», как бы вы оценили свой уровень?

Может быть, вы проходили что-то вроде Всероссийского юридического диктанта? В прошлом году такой точно был: информация о нем есть в декабрьских новостях.

Многие, кстати, нередко обращаются за помощью к юристам. Это, конечно, бывает нужно при любом уровне юридической грамотности, особенно когда речь идет про собственный бизнес или судебное разбирательство.

Как вам «Академия правовых и финансовых советников»? Может, вы обращались именно к ним? Если да, оставляйте отзыв в нашем «Рейтинге компаний»: там увидят и придут с обратной связью.