Компании из новых регионов могут указать в форме № Р18004 новые коды ОКВЭД

В это заявление можно добавить новые коды ОКВЭД, которых у компании не было ранее.

ФНС на своем сайте пояснила, что при приведении учредительных документов юрлица в соответствие с законодательством РФ могут быть внесены изменения в иные сведения о юрлице.

Например, можно внести изменения в сведения о кодах ОКВЭД.

Если сведения о компании не внесены в ЕГРЮЛ, то надо подать форму № Р18003.

Сроки представления этих форм сморите в нашей таблице.