Регистрация и ликвидация бизнеса

Компании из новых регионов могут указать в форме № Р18004 новые коды ОКВЭД

Организации из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сведения о которых автоматически внесены в ЕГРЮЛ, должны сдать форму № Р18004.

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В это заявление можно добавить новые коды ОКВЭД, которых у компании не было ранее.

ФНС на своем сайте пояснила, что при приведении учредительных документов юрлица в соответствие с законодательством РФ могут быть внесены изменения в иные сведения о юрлице.

Например, можно внести изменения в сведения о кодах ОКВЭД.

Если сведения о компании не внесены в ЕГРЮЛ, то надо подать форму № Р18003.

Сроки представления этих форм сморите в нашей таблице.

 

Сведения автоматически внесены в ЕГРЮЛ

Сведения не внесены в ЕГРЮЛ

ЛНР и ДНР

Запорожская и Херсонская области

ЛНР и ДНР

Запорожская и Херсонская области

Какую форму сдавать

Р18004

Р18004

Р18003

Р18003

Срок сдачи

31.12.2023

30.06.2024

30.06.2023

31.12.2023

 

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