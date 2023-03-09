Компании из новых регионов могут указать в форме № Р18004 новые коды ОКВЭД

В это заявление можно добавить новые коды ОКВЭД, которых у компании не было ранее.
ФНС на своем сайте пояснила, что при приведении учредительных документов юрлица в соответствие с законодательством РФ могут быть внесены изменения в иные сведения о юрлице.
Например, можно внести изменения в сведения о кодах ОКВЭД.
Если сведения о компании не внесены в ЕГРЮЛ, то надо подать форму № Р18003.
Сроки представления этих форм сморите в нашей таблице.
Сведения автоматически внесены в ЕГРЮЛ
Сведения не внесены в ЕГРЮЛ
ЛНР и ДНР
Запорожская и Херсонская области
ЛНР и ДНР
Запорожская и Херсонская области
Какую форму сдавать
Р18004
Р18004
Р18003
Р18003
Срок сдачи
31.12.2023
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023