Налоги, взносы, пошлины

Все прописанные в НК РФ налоги действуют. Их никто не отменял

Налоги бывают федеральные, региональные и местные. Это прописано в статье 12 НК РФ. Еще там есть норма о том, что налоги отменяются Налоговым кодексом. Некоторые понимают ее слишком буквально.

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Минфин в письме от 21.02.2023 № 03-02-07/15090 поясняет, что если принимается решение об отмене какого-то налога, его исключают из системы налогов, глава НК РФ по этому налогу признается утратившей силу.

Платить налоги должен каждый, на кого такая обязанность возложена по определенным обстоятельствам.

В пункте 5 статьи 12 НК РФ сказано:

...Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом.

Имеется в виду, что отменить налоги можно только Налоговым кодексом, а не каким-то другим нормативным актом.

Разъяснения по этому поводу Минфин и ФНС давали уже неоднократно, но все равно периодически возникает недопонимание. Люди считают, что все налоги из НК РФ отменяются пунктом 5 статьи 12.

Это не так.

Налоги, взносы, пошлины

Все прописанные в НК РФ налоги действуют. Их никто не отменял

Налоги бывают федеральные, региональные и местные. Это прописано в статье 12 НК РФ. Еще там есть норма о том, что налоги отменяются Налоговым кодексом. Некоторые понимают ее слишком буквально.

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