Имущество коррупционеров будут продавать на аукционе

Минфин предложил продавать на аукционе изъятую недвижимость чиновников-коррупционеров. Об этом пишут «Известия».

Сейчас жилье осужденных чиновников отдают бесплатно нуждающимся. Для новоселов коммунальные платежи оказываются слишком большими. В итоге малоимущим приходится продавать дома, а это порождает новые коррупционные схемы.

Законопроект позволит продать на аукционе элитное жилье, которое взыскали у осужденных чиновников в пользу государства.

Эксперты считают, что вырученные средства пойдут на покупку жилья для детей-сирот, нуждающихся и семей участников СВО.

По данным Росимущества, у государства есть 140 изъятых объектов недвижимости, из них 32 – жилые помещения.