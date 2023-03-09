Общество

Имущество коррупционеров будут продавать на аукционе

У чиновников, осужденных за взятки, изымают недвижимость. Теперь ее будут продавать с молотка, а на вырученные средства покупать жилье нуждающимся. Пока что элитные дома отдают малоимущим бесплатно, но они не справляются с оплатой повышенных коммунальных платежей.

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Минфин предложил продавать на аукционе изъятую недвижимость чиновников-коррупционеров. Об этом пишут «Известия».

Сейчас жилье осужденных чиновников отдают бесплатно нуждающимся. Для новоселов коммунальные платежи оказываются слишком большими. В итоге малоимущим приходится продавать дома, а это порождает новые коррупционные схемы.

Законопроект позволит продать на аукционе элитное жилье, которое взыскали у осужденных чиновников в пользу государства.

Эксперты считают, что вырученные средства пойдут на покупку жилья для детей-сирот, нуждающихся и семей участников СВО.

По данным Росимущества, у государства есть 140 изъятых объектов недвижимости, из них 32 – жилые помещения.

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Общество

Имущество коррупционеров будут продавать на аукционе

У чиновников, осужденных за взятки, изымают недвижимость. Теперь ее будут продавать с молотка, а на вырученные средства покупать жилье нуждающимся. Пока что элитные дома отдают малоимущим бесплатно, но они не справляются с оплатой повышенных коммунальных платежей.

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