Центробанк собирается ввести стандартизированную схему ипотечного кредитования

Центробанк решил взять под контроль рискованные ипотечные кредиты с околонулевыми ставками от застройщиков. Об этом пишет «Парламентская газета».
Из-за таких предложений увеличивается разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья.
У заемщиков с низким первоначальным взносом растет долговая нагрузка. В результате расходы на погашение ипотеки превышают доходы клиентов.
Сейчас ЦБ установил надбавки для ипотеки с околонулевыми ставками.
«Кроме того, готовы инициировать изменение законодательства, чтобы исключить недобросовестные практики, приводящие к необоснованному завышению стоимости жилья, если программы „льготной ипотеки от застройщика“ продолжат распространяться на рынке и макропруденциальных мер окажется недостаточно», – сообщили в ЦБ.
Банк России собирается «рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования».
С 1 мая 2023 года ЦБ повысит уровень резервирования до 50 процентов для кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночной.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что когда требования Центробанка вступят в силу, спрос на дорогое жилье упадет и цены откатятся к рыночному уровню.