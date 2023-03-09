58% опрошенных не хотят заводить электронный паспорт

В 2023 году 40% опрошенных выступили против цифровизации документов. Тогда как в 2019 году несогласных было 28%. Об этом сказано в исследовании портала SuperJob.

27% хотели бы завести цифровой аналог паспорта в смартфоне, а 58% хотят отказаться от этой идеи.

Причиной недоверия к цифровым технологиям участники опроса называют недостаточный уровень информационной безопасности. Население опасается, что их личные данные попадут в открытый доступ, а это в том числе грозит финансовыми потерями.

Сейчас Минцифры разрабатывает законопроект о цифровом паспорте. Информация будет зашита в QR-код, который можно показать для подтверждения личности, возраста.