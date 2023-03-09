Через Точку можно отправлять декларацию в ФНС без электронной подписи

Точка одна из первых среди российских компаний автоматизировала процесс документооборота с ФНС.

У Точки появилась машиночитаемая доверенность (МЧД) – это цифровой аналог бумажной доверенности, который дает возможность отправлять декларацию и другие документы в ФНС без использования электронной подписи клиента.

«Основное преимущество МЧД в том, что она значительно упрощает жизнь предпринимателя. Получив согласие от клиента на прямое взаимодействие с ФНС России, мы экономим его бесценное время, которое ему пришлось бы потратить на оформление и передачу документов. Кроме того, с машиночитаемой доверенности клиент сможет подписывать документы с помощью смс-кода», – объясняет руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» в Точке Александр Лебедев.

Машиночитаемая доверенность еще и помогает предпринимателям, работающим из-за рубежа, избежать блокировки счета из-за несдачи декларации в установленные сроки.

Сейчас для взаимодействия с ФНС предпринимателю необходимо иметь КЭП, которую можно получить только находясь в России. Если срок действия КЭП закончится, то клиент не сможет подписать и сдать декларацию вовремя, из-за чего счет бизнеса может оказаться заблокирован.

С МЧД такая ситуация невозможна, так как компания использует свою подпись, чем страхует предпринимателя от блокировки счета и других возможных проблем.