⚡ Эффективна ли сейчас налоговая миграция

Работает ли сейчас налоговая миграция или это не отменит, а усилит интерес инспекторов, обсудим на вебинаре.

Записывайтесь на встречу с Евгением Сивковым, к.э.н., аудитором, налоговым консультантом. Получите десять способов оптимизации налогов, которые закрывают более половины ваших болей с налогами.

Обсудим явные и неявные запреты и ограничения, которые нужно учитывать при оптимизации. Узнаете, как экономить сегодня строго запрещено.

Вот программа:

Порядок оптимизации налогов (порядок использования льгот и преференций).

На каких принципах основан современный сбор налогов , как это влияет на моделирование, и почему это нельзя игнорировать.

Почему планирование (предварительный расчет налогов) экономит ваши налоги.

Направления льгот и преференций по зарплатным налогам .

Направления льгот и преференций по налогу на прибыль, предусмотренных НК РФ.

Направления льгот и преференций по налогу на добавленную стоимость , предусмотренных НК РФ.

Что категорически нельзя делать при оптимизации налогов.

Вебинар полезен предпринимателям, финансовым директорам и руководителям компаний, которые хотят уменьшить налоговую нагрузку на свой бизнес.