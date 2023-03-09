Вебинары для бухгалтеров

⚡ Эффективна ли сейчас налоговая миграция

Налоговая миграция – это переезд юрадреса из одного региона в другой. Налоговую миграцию применяют компании, чтобы избавиться от лишних претензий со стороны ФНС.

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Работает ли сейчас налоговая миграция или это не отменит, а усилит интерес инспекторов, обсудим на вебинаре.

Записывайтесь на встречу с Евгением Сивковым, к.э.н., аудитором, налоговым консультантом.

Получите десять способов оптимизации налогов, которые закрывают более половины ваших болей с налогами.

Обсудим явные и неявные запреты и ограничения, которые нужно учитывать при оптимизации. Узнаете, как экономить сегодня строго запрещено.

Вот программа:

  • Порядок оптимизации налогов (порядок использования льгот и преференций).

  • На каких принципах основан современный сбор налогов, как это влияет на моделирование, и почему это нельзя игнорировать.

  • Почему планирование (предварительный расчет налогов) экономит ваши налоги.

  • Направления льгот и преференций по зарплатным налогам.

  • Направления льгот и преференций по налогу на прибыль, предусмотренных НК РФ.

  • Направления льгот и преференций по налогу на добавленную стоимость, предусмотренных НК РФ.

  • Что категорически нельзя делать при оптимизации налогов.

Вебинар полезен предпринимателям, финансовым директорам и руководителям компаний, которые хотят уменьшить налоговую нагрузку на свой бизнес.

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