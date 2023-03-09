⚡ Эффективна ли сейчас налоговая миграция

Работает ли сейчас налоговая миграция или это не отменит, а усилит интерес инспекторов, обсудим на вебинаре.
Записывайтесь на встречу с Евгением Сивковым, к.э.н., аудитором, налоговым консультантом.
Получите десять способов оптимизации налогов, которые закрывают более половины ваших болей с налогами.
Обсудим явные и неявные запреты и ограничения, которые нужно учитывать при оптимизации. Узнаете, как экономить сегодня строго запрещено.
Вот программа:
Порядок оптимизации налогов (порядок использования льгот и преференций).
На каких принципах основан современный сбор налогов, как это влияет на моделирование, и почему это нельзя игнорировать.
Почему планирование (предварительный расчет налогов) экономит ваши налоги.
Направления льгот и преференций по зарплатным налогам.
Направления льгот и преференций по налогу на прибыль, предусмотренных НК РФ.
Направления льгот и преференций по налогу на добавленную стоимость, предусмотренных НК РФ.
Что категорически нельзя делать при оптимизации налогов.
Вебинар полезен предпринимателям, финансовым директорам и руководителям компаний, которые хотят уменьшить налоговую нагрузку на свой бизнес.