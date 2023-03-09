Интернет и IT

Смартфоны будут продаваться с предустановленными Rustore и приложением «Честный знак»

С 1 сентября 2023 года смартфоны, планшеты и Smart-TV будут продаваться с заранее установленными отечественными приложениями. Предустановка обязательна, несмотря на запрет правообладателей операционных систем.

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Минцифры подготовило проект постановления, по которому в смартфонах будет предустановлен магазин Rustore и государственное приложение «Честный знак». Об этом пишет «Интерфакс».

Установка отечественного магазина приложений Rustore будет обязательной, даже если это запрещает правообладатель операционной системы.

«Это предоставит российским пользователям гарантированный доступ к отечественным приложениям», – заявили в Минцифры.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года. Обязательная предустановка приложений затронет не только смартфоны и планшеты, но и Smart-TV.

Смартфоны будут продаваться с заранее установленным приложением «Честный знак». С его помощью можно проверить подлинности и качество маркированных товаров.

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