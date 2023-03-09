⚡ Бухгалтеры, а какие у вас мотивы открыть собственный бухгалтерский бизнес? Опрос

Запускаем опрос: что вас замотивировало бы открыть собственный бизнес?

Хотите вы развивать собственный бизнес или оставаться работать в найме, высокие профессиональные навыки – это маркеры, по которым вас встречают и провожают. Знания необходимо актуализировать и расширять. Заполняйте анкету и становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Вы всегда сможете отследить, насколько актуальны ваши знания, прокачать скиллы, которые нужны для роста и публично заявить о себе в среде клиентов и коллег.

Среди участников уже есть те, кто успешно развивает свою аутсорсинговую компанию или проходит курс, чтобы выйти из найма.