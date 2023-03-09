Резюме бухгалтера

⚡ Бухгалтеры, а какие у вас мотивы открыть собственный бухгалтерский бизнес? Опрос

В целом по стране индекс женской предпринимательской активности достиг рекордного значения. В 2023 году он составил 73,7 пункта из 100 возможных. Это абсолютный максимум с 2015 года.

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Запускаем опрос: что вас замотивировало бы открыть собственный бизнес?

Хотите вы развивать собственный бизнес или оставаться работать в найме, высокие профессиональные навыки – это маркеры, по которым вас встречают и провожают. Знания необходимо актуализировать и расширять. Заполняйте анкету и становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров.   

Вы всегда сможете отследить, насколько актуальны ваши знания, прокачать скиллы, которые нужны для роста и публично заявить о себе в среде клиентов и коллег.

Среди участников уже есть те, кто успешно развивает свою аутсорсинговую компанию или проходит курс, чтобы выйти из найма.

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Самозанятые

Налоговые проверки и самозанятые в штате: где скрывается угроза

Число самозанятых в России достигло 6,7 млн. Больше всего таких граждан зарегистрировано в Москве – 1,2 млн. ФНС придирчиво подходит к организациям и предпринимателям, имеющим контрагентов – плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) .Самые распространенные нарушения связаны с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми. 

Налоговые проверки и самозанятые в штате: где скрывается угроза
Оптимизация налогообложения

Побуждение к доплате налогов по итогам переквалификации и реконструкции

Налоговая инспекция требует доплатить налоги по итогам переквалификации – сделки, статуса, характера деятельности? Это серьезная проблема, решение которой трудно спрогнозировать, – нет ни четких определений, ни критериев, а судебная практика противоречива.

Побуждение к доплате налогов по итогам переквалификации и реконструкции
ЕНП (единый налоговый платеж)

Формируем уведомление об исчисленных страховых взносах в «1С:Бухгалтерии»

Чтобы ФНС России могла понять, какую сумму поступившего ЕНП необходимо зачесть в счет уплаты страховых взносов и представить уведомление. В нашей новой статье мы расскажем, как в «1С:Бухгалтерии» сформировать такое уведомление.

Формируем уведомление об исчисленных страховых взносах в «1С:Бухгалтерии»
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