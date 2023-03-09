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Центробанк разрешил выпускать цифровые финансовые активы еще одной компании

ООО «Системы распределенного реестра», которое создает блокчейн-сервисы, включили в список операторов по выпуску ЦФА. Теперь в реестре находится пять компаний.

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9 марта 2023 года ООО «Системы распределенного реестра» внесли в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщается на сайте Центробанка.

Теперь выпускать ЦФА могут пять операторов информационных систем.

Вместе с ООО «Системы распределенного реестра» в реестр входят: блокчейн-платформа «Атомайз», Сбербанк, финтех-компания «Лайтхаус» и Альфа-банк.

Центробанк рассмотрит еще шесть заявок на включение в реестр операторов по выпуску ЦФА.

В июле 2022 года Сбербанк впервые выпустил цифровые финансовые активы.

ООО «Системы распределенного реестра» создает и распространяет блокчейн-сервисы. В 2017 году компания начала создавать свою блокчейн-платформу «Мастерчейн».

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