Если человек лечится за границей более полугода, он становится налоговым нерезидентом РФ

При этом срок пребывания в РФ для целей резидентства не прерывается, если человек выехал за границу на срок менее 6 месяцев для лечения.

183 дня пребывания в РФ для признания налоговым резидентом, считают, суммируя все дни, в которые человек фактически находился в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.

Периоды нахождения физлица на лечении за границей, в совокупности превышающие вышеуказанный срок, рассматриваются как период нахождения такого лица за пределами РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.01.2023 № 03-04-05/4644.