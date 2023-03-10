НДФЛ

Если человек лечится за границей более полугода, он становится налоговым нерезидентом РФ

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

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При этом срок пребывания в РФ для целей резидентства не прерывается, если человек выехал за границу на срок менее 6 месяцев для лечения.

183 дня пребывания в РФ для признания налоговым резидентом, считают, суммируя все дни, в которые человек фактически находился в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев.

Периоды нахождения физлица на лечении за границей, в совокупности превышающие вышеуказанный срок, рассматриваются как период нахождения такого лица за пределами РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.01.2023 № 03-04-05/4644.

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