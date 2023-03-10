Общество

Снова можно получить биометрический загранпаспорт

Теперь можно подавать заявление на получение биометрического заграничного паспорта нового образца. Документы по старым заявкам уже изготавливают. Он действует 10 лет и содержит электронный носитель со сканами отпечатков пальцев владельца.

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Возобновился выпуск биометрических заграничных паспортов, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей «Гознака».

2 февраля 2023 года приостановили прием документов на выпуск биометрических загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации.

Из-за того, что заявок было слишком много, производитель микросхем АО «Микрон» начал оптимизировать процессы, а выпуск паспортов временно приостановили.

«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», – сообщается на сайте Гознака.

Ранее сообщалось, что подавать заявление на загранпаспорт нового образца можно будет со второй половины марта 2023 года.

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