Ипотека

Ипотека для IT-сотрудников не пользуется высоким спросом

Ожидания Минфина не оправдались. IT-ипотеку в 2022 году получили только 6 тысяч специалистов.

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Спрос на льготную ипотеку для IT-специалистов оказался ниже ожиданий Минцифры, сообщает «Коммерсант».

Минцифры ожидало, что в 2022 году льготную ипотеку возьмут 10 тыс. человек.

В декабре 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что всего выдано 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 54 млрд рублей.

Банк «Дом.РФ» выдал 1,5 тыс. льготных кредитов по IT-ипотеке на 14,8 млрд рублей. Сбербанк одобрил почти 11 тыс. заявок, но выдал больше 3,5 тыс. жилищных кредитов на 28 млрд рублей.

Застройщики отмечают, что у IT-ипотеки сложные условия получения, поэтому программа не слишком востребована.

Для получения льготной ипотеки, специалист возрастом 18-55 лет должен работать в аккредитованной IT-компании и зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц. После заключения ипотечного договора нельзя менять место работы в течение пяти лет.

Программа льготной ипотеки для IT-сотрудников года начала действовать с мая 2022. Ставка 5%, первоначальный взнос не менее 15%.

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