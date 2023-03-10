Чистая прибыль Мосбиржи в 2022 году выросла почти на 30%

Чистая прибыль Московской биржи в 2022 году увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд руб., объявила торговая площадка.
В 2021 году Мосбиржа получила чистую прибыль в размере 28,1 млрд руб.
- В первом квартале 2022 года торговая площадка заработала 8,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 18,5% больше чем за январь – март 2021 года.
- За второй – 8,3 млрд руб. (рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
- В третьем – 8,7 млрд рублей (29,3%).
Комиссионные доходы Мосбиржи сократились на 9,8%, до 37,5 млрд руб. Это произошло из-за снижения объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов.
При этом объемы торгов на рынке за год в среднем сократились на 16,8%. Объем спот-сделок сократился на 5,5%, операций своп упал на 26,2%.