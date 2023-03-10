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Чистая прибыль Мосбиржи в 2022 году выросла почти на 30%

В прошлом году совокупный объем торгов на площадке вырос на 4,5%, до 1,1 квадриллиона руб. Больше всего выросли денежный рынок (+41,2%) и рынок зерна и сахара (в 4,9 раза).

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Чистая прибыль Московской биржи в 2022 году увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд руб., объявила торговая площадка.

В 2021 году Мосбиржа получила чистую прибыль в размере 28,1 млрд руб.

  • В первом квартале 2022 года торговая площадка заработала 8,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 18,5% больше чем за январь – март 2021 года.
  • За второй – 8,3 млрд руб. (рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
  • В третьем – 8,7 млрд рублей (29,3%).

Комиссионные доходы Мосбиржи сократились на 9,8%, до 37,5 млрд руб. Это произошло из-за снижения объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов.

При этом объемы торгов на рынке за год в среднем сократились на 16,8%. Объем спот-сделок сократился на 5,5%, операций своп упал на 26,2%.

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