Майнерам, которые не декларируют свои цифровые активы, грозит уголовное наказание

Замглавы Минфина Алексей Моисеев отправил в Минэкономразвития, Минюст, ФНС, Центробанк и другие ведомства пакет законопроектов. Среди них – уголовное наказание для майнеров, которые не отчитываются перед налоговой о своих доходах. Об этом сообщает «База».

Майнеров обяжут отчитываться перед налоговой о цифровых финансовых активах. Также участники крипторынка должны будут сообщить свой адрес-идентификатор криптокошелька.

В Уголовный кодекс внесут поправки. Если майнер в течение трех лет уклоняется от декларирования доходов свыше 15 млн рублей, ему будет грозить до двух лет лишения свободы, а также штраф до 300 тыс. рублей и принудительные работы сроком до двух лет.

За доходы больше 45 млн рублей майнер может получить до четырех лет лишения свободы, штраф до 2 млн рублей и до четырех лет принудительных работ.