💡 В ГИС ТОРГИ появился новый сервис по взаимодействию с ЕГРН

Сведения из ЕГРН предоставляются для таких объектов недвижимого имущества как:
- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- машиноместа.
При нажатии на кнопку «Просмотреть сведения из ЕГРН» в карточке лота или извещения в ГИС ТОРГИ будет доступна следующая информация из ЕГРН:
- наименование правообладателя (в случае если правообладателем является юридическое лицо)
- вид зарегистрированного права, ограничения права или обременения
- форма собственности
- дата постановки на государственный кадастровый учет
- кадастровая стоимость.