44-ФЗ

💡 В ГИС ТОРГИ появился новый сервис по взаимодействию с ЕГРН

Теперь в ГИС ТОРГИ для пользователей идет автоматическая проверка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информации о реализуемом на торгах имуществе.

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Сведения из ЕГРН предоставляются для таких объектов недвижимого имущества как: 

  • земельные участки;
  • здания;
  • сооружения;
  • машиноместа.

При нажатии на кнопку «Просмотреть сведения из ЕГРН» в карточке лота или извещения в ГИС ТОРГИ будет доступна следующая информация из ЕГРН:

  •  наименование правообладателя (в случае если правообладателем является юридическое лицо)
  •  вид зарегистрированного права, ограничения права или обременения
  •  форма собственности
  •  дата постановки на государственный кадастровый учет
  •  кадастровая стоимость.

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