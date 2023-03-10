Ведение бизнеса

Вкусвилл выплатил 2 млрд рублей дивидендов

Компания увеличила выручку на 25,4%. Помимо бенефициара, акции «Вкусвилла» держат сотрудники ритейлера и организация на Кипре.

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В 2022 году ритейлер «Вкусвилл» выплатил 2 млрд рублей дивидендов основным акционерам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании по РСБУ.

Бенефициар «Вкусвилла» Андрей Кривенко напрямую владеет 1,79% компании и 64,79% – через ООО «Проект Избенка». 20,6% акций находятся у сотрудников, а 12,16% у кипрской организации Moestino Investments Limited.

«Вкусвилл» за 2022 год увеличил выручку на 25,4%, до 203,4 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей. В 2021 году у компании был убыток в 2,4 млрд рублей.

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