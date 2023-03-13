Вернуть госпошлину теперь можно без оригинала платежки

До 1 января 2023 года необходимость оригинала платежки зависела от размера возвращаемой пошлины:
- если пошлина возвращалась полностью, то к заявлению о возврате нужно было приложить оригиналы платежных документов;
- если пошлина возвращалась частично – прикладывались копии платежных документов.
Теперь в обоих случаях нужны только копии, сообщает ФНС.
Это правило распространяется на случаи, когда заявление о возврате излишне уплаченной или взысканной пошлины подается по делу, которое рассматривалось:
- судами общей юрисдикции;
- арбитражными судами;
- Верховным Судом РФ;
- Конституционным Судом РФ;
- мировыми судьями.
Кроме того, изменения коснулись порядка возврата не только судебных госпошлин, но и госпошлин, уплаченных за совершение юридически значимых действий. С 01.01.2023 копии платежки достаточно вне зависимости от способа уплаты пошлины.