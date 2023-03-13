Госпошлина

Вернуть госпошлину теперь можно без оригинала платежки

Чтобы вернуть судебную госпошлину, излишне уплаченную или взысканную с другой стороны судебного спора, теперь достаточно приложить к заявлению только копию платежного документа.

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До 1 января 2023 года необходимость оригинала платежки зависела от размера возвращаемой пошлины:

  • если пошлина возвращалась полностью, то к заявлению о возврате нужно было приложить оригиналы платежных документов;
  • если пошлина возвращалась частично – прикладывались копии платежных документов.

Теперь в обоих случаях нужны только копии, сообщает ФНС.

Это правило распространяется на случаи, когда заявление о возврате излишне уплаченной или взысканной пошлины подается по делу, которое рассматривалось:

  • судами общей юрисдикции;
  • арбитражными судами;
  • Верховным Судом РФ;
  • Конституционным Судом РФ;
  • мировыми судьями.

Кроме того, изменения коснулись порядка возврата не только судебных госпошлин, но и госпошлин, уплаченных за совершение юридически значимых действий. С 01.01.2023 копии платежки достаточно вне зависимости от способа уплаты пошлины.

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