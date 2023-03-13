Вернуть госпошлину теперь можно без оригинала платежки

До 1 января 2023 года необходимость оригинала платежки зависела от размера возвращаемой пошлины:

если пошлина возвращалась полностью, то к заявлению о возврате нужно было приложить оригиналы платежных документов;

если пошлина возвращалась частично – прикладывались копии платежных документов.

Теперь в обоих случаях нужны только копии, сообщает ФНС.

Это правило распространяется на случаи, когда заявление о возврате излишне уплаченной или взысканной пошлины подается по делу, которое рассматривалось:

судами общей юрисдикции;

арбитражными судами;

Верховным Судом РФ;

Конституционным Судом РФ;

мировыми судьями.

Кроме того, изменения коснулись порядка возврата не только судебных госпошлин, но и госпошлин, уплаченных за совершение юридически значимых действий. С 01.01.2023 копии платежки достаточно вне зависимости от способа уплаты пошлины.