Курортный сбор

Не все заплатили курортный сбор в Краснодарском крае

Туристический налог заплатила только пятая часть отдыхающих. Многие из них имеют льготы и не платят сбор, а кто-то приезжает на один день для решения рабочих вопросов. Доходы Кубани от курортного сбора выросли в 4,5 раза.

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Курортный сбор на Кубани заплатил только каждый пятый отдыхающий, сообщает «РБК».

Туристов в регионе значительно больше, чем тех, кто оплатил сбор. Многие путешественники имеют льготы, которые освобождают их от уплаты.

Разрыв также мог произойти из-за статистической погрешности. За туристов считают даже тех, кто приехал на один день, или тех, кто имеет в регионе свою недвижимость.

В 2022 году в Краснодарском крае собрали рекордную сумму туристического налога за пять лет эксперимента. Размер сбора увеличился с 10 до 30 рублей, а в Сочи до 50 рублей. Доходы региона выросли в 4,5 раза.

За 2022 год стало на 16% больше отдыхающих, которые заплатили сбор. Прирост произошел за счет расширения территории эксперимента, а не из-за увеличения потока туристов.

С отдыхающих в поселке городского типа Сириус тоже начали брать сбор. В 2022 году 895 тыс. туристов заплатили сбор. Без этих показателей, на Кубани бы заплатили сбор на 100 тыс. человек меньше, чем в 2021 году.

Эксперимент с курортным сбором запустили в мае 2018 года. Он должен был проходить до 31 декабря 2022, но срок продлили до 1 января 2025 года.

За пользование туристической инфраструктурой путешественники платят сбор в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае, а также в Крыму. Но Крым отказался от такой возможности. С 1 августа 2023 года к эксперименту присоединится Санкт-Петербург.

Туристический налог включается в счет отелей, санаториев, гостевых домов.

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Курортный сбор

Не все заплатили курортный сбор в Краснодарском крае

Туристический налог заплатила только пятая часть отдыхающих. Многие из них имеют льготы и не платят сбор, а кто-то приезжает на один день для решения рабочих вопросов. Доходы Кубани от курортного сбора выросли в 4,5 раза.

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