В Казахстане начали выпускать карты «Мир»

ВТБ банк Казахстана запустил пластиковые карты платежной системы «Мир», сообщает «ТАСС».

«ВТБ Казахстан» обслуживает карты «Мир» собственного выпуска и зарубежные. Снимать средства можно без ограничений по количеству операций.

«В декабре прошлого года мы представили цифровые карты „Мир“. Сейчас мы начали выпускать их в пластике. Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги», – сообщили в ВТБ.

Пополнить счет можно через банкоматы и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, с расчетного счета VTB KZ Online, переводом с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам.

Держатели карт получат переводы с карт «Мир» иностранных банков, смогут платить онлайн в российских сервисах, проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online.