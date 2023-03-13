ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики обещают качественно рассматривать все обращения бизнеса по вопросу ЕНС

Налоговики должны обеспечить корректное, деловое и уважительное взаимодействие с налогоплательщиками, ориентированное на понимание и решение проблемы по ЕНП. Это нужно, чтобы не страдала репутация ФНС.

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Рекомендации по организации работы с бизнесом, который задает вопросы про ЕНС, даны в письме ФНС от 08.02.2023 № АБ-4-19/1436@.

Инспекторы должны оперативно отвечать на телефонные звонки, на личном приеме не держать людей в очереди более 15 минут.

Налоговики должны качественно и всестороннее рассматривать любые обращения по вопросам ЕНС и оперативно доводить до вышестоящего руководства информацию о проблемных вопросах.

При этом ФНС берет на особый контроль каждый факт взаимодействия с налогоплательщиками.

Анализ обратной связи от налогоплательщиков будет проводиться на основании информации из независимых внешних источников.

То есть, ФНС грозится мониторить информацию на разных сайтах, где бизнес жалуется на налоговиков.

Вместе с тем данное письмо ФНС датировано началом февраля и там сказано, что усиленный режим работы действует до 28 февраля.

Впрочем, ранее ФНС заявляла, что до 1 марта пройдут все сверки по ЕНС. Но позже вышло новое письмо, где дата окончания сверок – конец апреля.

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