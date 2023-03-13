Сайт и приложение Росбанка попали под хакерскую атаку

Росбанк в своем телеграм-канале сообщил о том, что сайт и мобильное приложение банка находится под крупной DDoS-атакой.

«Ситуация под контролем. Мы технически готовы к подобным обстоятельствам. Задействованы все специалисты Росбанка по данному направлению. Мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны», – сказано в сообщении.

Сейчас основные сервисы банка работают в штатном режиме, но сбои не исключены.

Росбанк продлил работу своих офисов, где можно подать заявление на срочные платежи.