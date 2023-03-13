Экономика России

8 Марта торговые сети заработали на 30% больше

В предпраздничные дни вырос спрос на цветы, конфеты, косметику и отечественные игристые вина.

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что ретейлеры с 2 по 8 марта 2023 года увеличили выручку на 30% по сравнению с обычной неделей февраля. Об этом пишет «ТАСС».

В предпраздничные дни в магазинах стало на 25% больше покупателей, а средний чек вырос на 15%.

В три раза чаще покупали шоколад, конфеты и цветы, в 2,5 раза – косметические наборы, в два раза – отечественные игристые вина. Продажи фруктов и ягод увеличились более чем на 70%.

Покупатели отдавали предпочтение тюльпанам, розам и горшечным цветам. Наибольшей популярностью пользовались орхидеи.

90% проданных тюльпанов были выращены в РФ.

Также в начале марта 2023 года вырос спрос на посуду (+40%), текстиль для дома (+120%) и кухонные принадлежности (+35%).

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