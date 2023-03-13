Воинский учет

🪖 Призывной возраст поднимут. 18 до 21, 27 – до 30 лет

В этом году ничего не изменится. С 2024 года верхний предел призывного возраста могут поднять до 30 лет. Нижний порог тоже изменится.

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Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста, пишет РБК.

Верхний предел призывного возраста предложено поднять с 27 лет до 30 лет с 1 января 2024 года, нижний – постепенно увеличить с 18 лет до 21 года в течение трех лет.

Сейчас призывной возраст установлен с 18 до 27 лет. Минобороны предлагало повысить его еще в конце прошлого года.

Поэтапное увеличение нижнего предела призывного возраста запланировали так: до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025 года и до 21 года – с 1 января 2026 года. Верхний предел призывного возраста поднимут сразу до 30 лет.

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