🪖 Призывной возраст поднимут. 18 до 21, 27 – до 30 лет

Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста, пишет РБК.

Верхний предел призывного возраста предложено поднять с 27 лет до 30 лет с 1 января 2024 года, нижний – постепенно увеличить с 18 лет до 21 года в течение трех лет.

Сейчас призывной возраст установлен с 18 до 27 лет. Минобороны предлагало повысить его еще в конце прошлого года.

Поэтапное увеличение нижнего предела призывного возраста запланировали так: до 19 лет с 1 января 2024 года, до 20 лет с 1 января 2025 года и до 21 года – с 1 января 2026 года. Верхний предел призывного возраста поднимут сразу до 30 лет.