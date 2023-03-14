До апреля запустят цифровую платформу для конфиденциальных международных расчетов

РСПП разрабатывает цифровую платформу для организации трансграничных платежей, пишет РБК.

С ее помощью компании и финансовые организации смогут выстроить отношения в конфиденциальном режиме.

Пилот запустят в конце марта 2023 года. Платформу протестирует 30 организаций, к июлю будут данные, чтобы решить, как масштабировать проект.

Корпорации будут указывать, куда и какую валюту им хотелось бы перевести или откуда получить. А финансовые организации (российские и иностранные), – будут предлагать варианты перевода. Причем информация будет обобщенной.

В систему вошьют оценку финансовой устойчивости присоединяющихся к ней организаций, чтобы снизить риски недобросовестности.