БАД подпадут под обязательную маркировку с 1 октября 2023 года

Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на совещании в Совете Федерации сообщила, что министерство предлагает поэтапно ввести обязательную маркировку биологически активных добавок (БАД) с 1 октября 2023 года, пишет «Интерфакс».

Проект, который подготовил Минпромторг, предусматривает:

с 1 сентября 2023 года – регистрация в информационной системе маркировки;

с 1 октября – начало обязательной маркировки производителями и импортерами БАД;

с 1 марта 2024 года – обязательное отражение в системе маркировки сведений о розничной продаже БАД;

При этом изначально в систему будут представляться данные в рамках объемно-артикульного учета. «Поштучная прослеживаемость должна, в соответствии с проектом, наступить с 1 сентября 2025 года», – пояснила замглавы Минпромторга.

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