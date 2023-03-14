‼️Clearstream начал отклонять заявки брокеров на разблокировку активов

Российские инвесторы получили первые отказы в разблокировке активов на счетах в депозитарии Clearstream, узнал FrankMedia.
В частности, о получении отказа по запросу о переводе ряда бумаг из Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) в несанкционный депозитарий сообщила «Инвестиционная палата». «Данные ценные бумаги будут возвращены с разделов „Блокировано под поставку“ на основные счета, движение бумаг будет отражено в отчете, с ними станут доступны операции по переводу внутри НРД», – отметил брокер.
Компания подчеркивает, что все документы, необходимые для разблокировки, были поданы вовремя, несмотря на сжатые сроки и выпавшие на них новогодние праздники.