Инвестиции

‼️Clearstream начал отклонять заявки брокеров на разблокировку активов

В феврале российские инвесторы получили первые отказы в разблокировке активов, находящихся в Euroclear.

Версия для печати

Российские инвесторы получили первые отказы в разблокировке активов на счетах в депозитарии Clearstream, узнал FrankMedia.

В частности, о получении отказа по запросу о переводе ряда бумаг из Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) в несанкционный депозитарий сообщила «Инвестиционная палата». «Данные ценные бумаги будут возвращены с разделов „Блокировано под поставку“ на основные счета, движение бумаг будет отражено в отчете, с ними станут доступны операции по переводу внутри НРД», – отметил брокер.

Компания подчеркивает, что все документы, необходимые для разблокировки, были поданы вовремя, несмотря на сжатые сроки и выпавшие на них новогодние праздники.

Уведомления о КИК

До 20 марта организации должны сдать уведомление о КИК. Иначе – штраф 500 тыс. рублей

Юрлица должны сдать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год в срок до 20 марта 2023 года. Причем уведомление о КИК необходимо направить независимо от финансового результата такой иностранной компании.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркетплейсы

Собственники пунктов выдачи собрались у офиса Wildberries с требованиями по штрафам

Участники сбора жалуются на условий работы и штрафы, из-за которых они фактически не могут работать. По их словам Wildberries списывает деньги с пунктов выдачи, объясняя это бракованным товаром или подменами, даже когда пункт выдачи к этому не причастен.

Списание кредиторской задолженности

ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку

Законодательство устроено так, что даже исключение из ЕГРЮЛ не всегда означает, что компания считается недействующей. Поэтому ее должникам можно не торопиться включать кредиторку в доходы. Но у этой ситуации есть и оборотная сторона.

ЕГРЮЛ и безнадежный долг. Когда можно не включать в доходы кредиторку

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Система быстрых платежей

Оплата через QR-код: преимущества для онлайн и офлайн-бизнеса

Переход на прием платежей через QR-код во многом продиктован государством, хотя и без господдержки этот способ приема платежей имеет много преимуществ. Просто о них не все знают.

Оплата через QR-код: преимущества для онлайн и офлайн-бизнеса

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Законопроекты

Запрет на заключение под стражу за ненасильственные преступления

Ограничить возможность заключения лица под стражу при совершении ненасильственных преступлений предлагают в Госдуме. Такой законопроект выдвинули депутаты от парии Новые люди.

Зарплата

Аванс, зарплата и НДФЛ по-новому: отвечаем на популярные вопросы 

С начала этого года вступили в силу «зарплатные» новшества, которые придется учитывать, начисляя зарплату, рассчитывая НДФЛ, удерживая суммы по исполнительным листам. Отвечаем на самые насущные в этом плане вопросы.

Аванс, зарплата и НДФЛ по-новому: отвечаем на популярные вопросы 
Читать еще