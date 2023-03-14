НДФЛ

Минфин: налоговые резиденты РФ должны находиться в России не менее 183 дней

Минфин выпустил письмо с напоминанием для мигрантов, причем как для россиян, так и иностранцев, которые приезжают в нашу страну. Резидентство имеет большое значение для уплаты налогов, так что берите на заметку его признаки.

Версия для печати

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Гражданство физлица значения не имеет, пишет Минфин в письме от 03.02.2023 № 03-04-06/8594.

При этом не учитываются кратковременные (менее 6 месяцев) отъезды из РФ для:

  • лечения;
  • обучения;
  • работы на морских месторождениях углеводородного сырья.

Чтобы определить статус резидента, суммируют все дни пребывания в России в течение 12 месяцев.

Карьера бухгалтера

Только половине главбухов неважно, какого пола руководитель. Остальные предпочли бы мужчину

В целом, среди россиян, видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы 24% мужчин и 22% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин. 70% мужчин и 71% женщин все равно, какого пола их начальник.

Трудовые отношения

Что считать уважительной причиной прогула

Однозначно, уважительной причиной прогула считается болезнь работника. Особенно, если это подтверждено документом из медклиники. В остальных случаях нужно руководствоваться здравой логикой и материалами судебной практики.

Что считать уважительной причиной прогула

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

УК РФ

⚡ Тюрьма и штрафы – за фейки и дискредитацию любых участников СВО

Вводится административное наказание за дискредитацию формирований и частных лиц, выполняющих боевые задачи по поручению Минобороны. Для физических лиц максимальный размер штрафа составит 50 тыс. руб., для юрлиц – 500 тыс. руб.

Увольнение

📑 Минтруд напоминает работодателям отчитаться в службу занятости

Работодатели, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, обязаны размещать на Единой цифровой платформе Роструда информацию о потребностях в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также специальных рабочих мест для работы инвалидов.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Как продавать в соцсетях в 2023: рассказываем про полезные лайфхаки и фишки 

Прием оплаты в социальных сетях – это тренд e-commerce, который к 2026 году в денежном объеме обещает вырасти до 2 триллионов долларов. Очевидно, что прием оплаты в социальных сетях обладает некоторыми выгодами и особенностями, чем торговля на своем сайте.

Как продавать в соцсетях в 2023: рассказываем про полезные лайфхаки и фишки 
Лицензирование

Производителей, импортеров и экспортеров сигарет обяжут получать лицензии. Розничных продавцов пока не тронут

Существующие сегодня запреты и сборы касаются только легальной продукции, а нелегальная продукция из табака свободно продается без акцизов и маркировки. Новый законопроект это исправит.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Таможенное право

Таможня начала снова публиковать данные по импорту и экспорту

Прошлой весной ФТС решила приостановить публикацию статистических данных по внешней торговле, ссылаясь на желание скрыть информацию на фоне санкций и не дать почву для спекуляций и некорректных оценок.

Уведомления о КИК

До 20 марта организации должны сдать уведомление о КИК. Иначе – штраф 500 тыс. рублей

Юрлица должны сдать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год в срок до 20 марта 2023 года. Причем уведомление о КИК необходимо направить независимо от финансового результата такой иностранной компании.

Читать еще