Минфин: налоговые резиденты РФ должны находиться в России не менее 183 дней

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Гражданство физлица значения не имеет, пишет Минфин в письме от 03.02.2023 № 03-04-06/8594.

При этом не учитываются кратковременные (менее 6 месяцев) отъезды из РФ для: лечения;

обучения;

работы на морских месторождениях углеводородного сырья.

Чтобы определить статус резидента, суммируют все дни пребывания в России в течение 12 месяцев.