💊 Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или выписка из медкарты

Это может быть рецепт. А вот консультационный лист не подойдет.

Человек может представить любые документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ и подтверждающие назначение врача.

Перечень медицинских документов и порядок их заполнения утвержден приказом Минздрава от 15.12.2014 № 834н.

В него, в частности, входит «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях».

Консультативный лист в этом перечне не поименован.

Поэтому если у вас есть только такой лист от врача и чек, вычет вам не дадут.

Нужен рецепт или выписка из медкарты.

Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.