Государственные пенсии

Пенсии наличными с 1 мая будет доставлять только «Почта России»

До сих пор пенсию могли доставлять частные подрядчики, которые берут комиссию.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому доставка пенсий наличными денежными средствами будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи.

Авторы отмечают, что больше не будет срывов, такой алгоритм позволит гарантированно и бесперебойно выдавать пенсии по всей стране и сократит затраты на доставку пенсий в сельской и труднодоступной местности.

Закон также отменяет идентификацию физлиц при почтовых переводах до 15 тыс. рублей в специально оговоренных случаях.

И запрещает реализацию государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости.

 

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