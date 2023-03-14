Пенсии наличными с 1 мая будет доставлять только «Почта России»

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому доставка пенсий наличными денежными средствами будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи.

Авторы отмечают, что больше не будет срывов, такой алгоритм позволит гарантированно и бесперебойно выдавать пенсии по всей стране и сократит затраты на доставку пенсий в сельской и труднодоступной местности.

Закон также отменяет идентификацию физлиц при почтовых переводах до 15 тыс. рублей в специально оговоренных случаях.

И запрещает реализацию государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости.