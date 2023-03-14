Вклады

Клиенты лопнувших банков смогут оформить возмещение в АСВ через Госуслуги

Чтобы забрать свой вклад из банка с отозванной лицензией, не надо будет подать письменное заявление в АСВ. Все можно будет сделать электронно через сайт агентства или портал госуслуг.

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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который вводит дистанционный способ подачи заявления для получения вклада из обанкротившегося банка.

Получить страховое возмещение по вкладам можно будет на карту «Мир». Сейчас страховку можно получить только через банки-агенты.

При передаче электронного заявления вкладчик может использовать неквалифицированную электронную подпись.

Напомним, вкладчикам возвращают 100 % вклада, но не более 1,4 млн рублей. По счетам эскроу для покупки жилья сумма страховки – 10 млн рублей.

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