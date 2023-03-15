Объединенная чайная компания собирается купить активы Lipton

Федеральная антимонопольная служба предварительно одобрила покупку производства и нематериальных активов фирмы Ekaterra (марка Lipton). Приобрести российские активы компании собирается ООО «Объединенная чайная компания». Об этом сообщает «Коммерсант».
Объединенная чайная компания выпускает продукцию по контракту для жестких дискаунтеров.
Среди них чай под собственной торговой маркой, Eastford, Berryford, Kama Sutra и «Зеленый стандарт».
50% компании принадлежит Александру Конову, директору Фонда Петра Кончаловского. 25% находится у Александра Пронина, гендиректора «Лужников» и бывшего топ-менеджер АвтоВАЗа. Остальные 25% у его супруги, Ларисы Прониной.
В августе 2022 года Ekaterra – производитель чая Lipton – объявила о прекращении работы в РФ.