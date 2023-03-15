Ведение бизнеса

Владелец решил продать 40% финансового маркетплейса «Банки.ру»

Ключевой акционер портала по подбору банковских продуктов продает свою долю в финансовом маркетплейсе.

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Инвестиционный фонд Russia Partners продает свою долю в финансовом маркетплейсе «Банки.ру». Ему принадлежит 40% активов компании. Об этом пишет «РБК».

Сайт «Банки.ру» с 2005 года подбирает банковские и финансовые продукты.

Ежемесячный охват маркетплейса на февраль 2023 года составляет 8,7 млн пользователей. Посещаемость сайта Banki.ru составляет 18,1 млн человек.

Эксперты оценивают 100% «Банки.ру» в 15 млрд рублей.

В 2021 году инвестфонд Russia Partners получил 40% акций портала и стал ключевым акционером маркетплейса.

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