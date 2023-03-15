Через сервис ФНС теперь можно заполнить заявление о недостоверности данных в ЕГРЮЛ

Теперь в этом сервисе можно заполнить заявление не только о регистрации, но и о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или возражение относительно предстоящей регистрации:

№ Р34001 «Заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ»;

№ Р34002 «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ»;

№ Р38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ».

Кроме того, в сервисе появилась возможность заполнить заявление о госрегистрации юрлица при создании (Р11001) любой организационно-правовой формы