Регистрация и ликвидация бизнеса

Через сервис ФНС теперь можно заполнить заявление о недостоверности данных в ЕГРЮЛ

Обновили сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на сайте ФНС.

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Теперь в этом сервисе можно заполнить заявление не только о регистрации, но и о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или возражение относительно предстоящей регистрации:

  • № Р34001 «Заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ»;
  • № Р34002 «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ»;
  • № Р38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ».

Кроме того, в сервисе появилась возможность заполнить заявление о госрегистрации юрлица при создании (Р11001) любой организационно-правовой формы

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