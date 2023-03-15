Новости ФНС

С неопытными налоговиками будут работать наставники: ФНС организует программу менторства

Молодым сотрудникам ФНС теперь будет проще найти для себя наставника, а опытным работникам – оставаться вовлеченными в работу и после выхода на пенсию, считает Даниил Егоров.

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ФНС запустила сайт, который поможет неопытным сотрудникам налоговой найти себе наставника.

Ветеранов ФНС собирают на «Ментор ФНС».

«Мы не сможем двигаться дальше, если не будем брать все лучшее из наработок прошлого. Менторство – это возможность для начинающего специалиста получить практические знания, а для ветерана Налоговой службы – оставаться вовлеченными в работу и после выхода на пенсию. Важно, что ментор может направить энергию, энтузиазм и желание своего подопечного развиваться в нужное русло», – поясняет глава ФНС Егоров.

Сейчас в проекте «Ментор ФНС России» участвуют 300 ветеранов и действующих руководителей территориальных налоговых органов и 400 молодых сотрудников.

Налоговая отчетность

Отказ в приеме декларации: что делать

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Отказ в приеме декларации: что делать

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ЕНП (единый налоговый платеж)

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С 2023 года расчеты с бюджетом по налогам производятся по новым правилам: единым налоговым платежом через единый налоговый счет. Вслед за введением новой системы уплаты налогов, ФНС ввела новую форму заявления на возврат переплаты по налогам.

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Реестр МСП

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Реестр малого бизнеса: что это такое и зачем он нужен
Учет у ИП на ОСНО

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Почему расходы не попадают в КУДиР ИП на ОСНО в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

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