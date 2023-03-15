С неопытными налоговиками будут работать наставники: ФНС организует программу менторства

ФНС запустила сайт, который поможет неопытным сотрудникам налоговой найти себе наставника.
Ветеранов ФНС собирают на «Ментор ФНС».
«Мы не сможем двигаться дальше, если не будем брать все лучшее из наработок прошлого. Менторство – это возможность для начинающего специалиста получить практические знания, а для ветерана Налоговой службы – оставаться вовлеченными в работу и после выхода на пенсию. Важно, что ментор может направить энергию, энтузиазм и желание своего подопечного развиваться в нужное русло», – поясняет глава ФНС Егоров.
Сейчас в проекте «Ментор ФНС России» участвуют 300 ветеранов и действующих руководителей территориальных налоговых органов и 400 молодых сотрудников.