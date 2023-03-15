VK организует первый «Цифровой субботник»

18 марта 2023 года пройдет первый «Цифровой субботник», в рамках которого эксперты помогут пользователям навести порядок в своих гаджетах, разобрать данные в облачном хранилище и в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте проекта.

VK к социальному проекту «Цифровой субботник» подключила экспертов компании «Простое дело», которая занимается разработкой экологичных решений для бизнеса.

К субботнику присоединились платформа «Дзен», образовательный сервис «Сферум» и Mail.ru. На этих интернет-ресурсах можно найти полезную информацию и чек-листы по цифровой гигиене.

Проект будет длится до конца марта 2023 года.