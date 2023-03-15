Айтишникам-иностранцам напоминают, что устроиться на работу в РФ и получить вид на жительство стало проще

Если иностранец – специалист в сфере информационных технологий, то трудоустроиться в РФ ему разрешено без оформления разрешения на работу или патента. А его родственники вправе получить вид на жительство без срока действия в упрощенном порядке.

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МВД выпустило официальное объявление для иностранцев, которые хотят развивать информационные технологии в РФ и вправе получить поэтому вид на жительство в упрощенном порядке.

Трудовой договор или договор ГПХ должен быть заключен с аккредитованной IT-компанией.

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Чтобы получить вид на жительство, нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по избранному месту постоянного проживания.

Заявление будут рассматривать максимум в течение трех месяцев. Надо будет подать трудовой договор или договор ГПХ, документ об образовании, документы, подтверждающие степень родства.

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Айтишникам-иностранцам напоминают, что устроиться на работу в РФ и получить вид на жительство стало проще

Если иностранец – специалист в сфере информационных технологий, то трудоустроиться в РФ ему разрешено без оформления разрешения на работу или патента. А его родственники вправе получить вид на жительство без срока действия в упрощенном порядке.

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