Ведение бизнеса

Московские кафе и рестораны уже могут выстраивать летние веранды. Открыть их разрешат 1 апреля

Для монтажа летней веранды, ее нужно включить в городскую схему размещения. Делают это через «Госуслуги».

Версия для печати

Разместить летние кафе в городе собственники могут бесплатно. С 15 марта московские власти разрешают монтаж сезонных веранд.

Открыть веранду можно 1 апреля.

Сезонные кафе нужно располагать в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, они не должны мешать пешеходам или общественному транспорту.

Конструкции необходимо располагать на расстоянии не меньше 25 м от входа в метро, не меньше 5 м от подземного перехода и не меньше 10 м от остановок.

Устанавливать летние веранды в Москве можно не только по стандартному, но и по индивидуальному проекту. Сохранить конструкции, размещенные по индивидуальным проектам можно с 15 ноября по 15 марта.

Если возникнут вопросы, можно связаться с информационно-консультационным центром при Госинспекции по недвижимости: ikc_gin@mos.ru.

Бюджетный учет

Обновили бланки обоснований для госучреждений

21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.

Обновили бланки обоснований для госучреждений

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кадровые документы

Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.

Самозанятые

Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим. Самозанятые граждане могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес без больших отчислений и сложной бухгалтерии.

Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Трудовое право

Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться

Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. Особенно если должность предполагает большую ответственность, доступ к данным или деньгам. Поэтому они и проверяют кандидатов на полиграфе. Но для тех, кто ищет работу, такой подход не всегда понятен и даже пугающ.

Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться
УСН

Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Платежка УСН «доходы минус расходы» в 2023 – образец ее приведен в статье – заполняется с особенностями, присущими данному спецрежиму. Рассмотрим, каковы актуальные правила уплаты УСН-налога, рассчитываемого от результата сравнения доходов и расходов.

Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пенсии

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году

Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году
Читать еще