Московские кафе и рестораны уже могут выстраивать летние веранды. Открыть их разрешат 1 апреля

Разместить летние кафе в городе собственники могут бесплатно. С 15 марта московские власти разрешают монтаж сезонных веранд.

Открыть веранду можно 1 апреля.

Сезонные кафе нужно располагать в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, они не должны мешать пешеходам или общественному транспорту.

Конструкции необходимо располагать на расстоянии не меньше 25 м от входа в метро, не меньше 5 м от подземного перехода и не меньше 10 м от остановок.

Устанавливать летние веранды в Москве можно не только по стандартному, но и по индивидуальному проекту. Сохранить конструкции, размещенные по индивидуальным проектам можно с 15 ноября по 15 марта.

Если возникнут вопросы, можно связаться с информационно-консультационным центром при Госинспекции по недвижимости: ikc_gin@mos.ru.