На детей-инвалидов с 18 до 23 лет тоже планируют давать дополнительные выходные дни

В Госдуму внесли законопроект с поправками в статью 262 ТК РФ.

Работодателей хотят обязать давать выходные дни сотрудникам, у которых есть дети инвалиды с детства I и II группы в возрасте до 23 лет.

Авторы проекта – депутаты Ленинградской области.

Такой возрастной период (до 23 лет) определен из-за высокой иждивенческой нагрузки на лиц, осуществляющих уход за инвалидами, сохраняющейся и после наступления совершеннолетия ребенка, говорится в пояснительной записке.

Напомним, недавно в статью 262 ТК РФ внесли поправки. С 1 сентября 2023 года родители детей-инвалидов смогут копить допвыходные, и взять сразу 24 дня подряд.