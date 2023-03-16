Трудовое право

На детей-инвалидов с 18 до 23 лет тоже планируют давать дополнительные выходные дни

Сейчас родителям детей-инвалидов положено 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Но это правило действует только до 18 лет. Возраст детей для права на такую льготу хотят увеличить.

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В Госдуму внесли законопроект с поправками в статью 262 ТК РФ.

Работодателей хотят обязать давать выходные дни сотрудникам, у которых есть дети инвалиды с детства I и II группы в возрасте до 23 лет.

Авторы проекта – депутаты Ленинградской области.

Такой возрастной период (до 23 лет) определен из-за высокой иждивенческой нагрузки на лиц, осуществляющих уход за инвалидами, сохраняющейся и после наступления совершеннолетия ребенка, говорится в пояснительной записке.

Напомним, недавно в статью 262 ТК РФ внесли поправки. С 1 сентября 2023 года родители детей-инвалидов смогут копить допвыходные, и взять сразу 24 дня подряд.

Трудовое право

На детей-инвалидов с 18 до 23 лет тоже планируют давать дополнительные выходные дни

Сейчас родителям детей-инвалидов положено 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Но это правило действует только до 18 лет. Возраст детей для права на такую льготу хотят увеличить.

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