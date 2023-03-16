Курортный сбор введут в Минводах

Власти Минераловодского округа Ставропольского края прорабатывают вопрос включения города Минеральные Воды в эксперимент по курортному сбору, сообщил глава округа Вячеслав Сергиенко.

Губернатор региона рекомендовал и другим территориям, в том числе, администрациям Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, городу Лермонтов, принимающих отдыхающих, разработать заявки на включение в эксперимент по курортному сбору.

Сейчас власти округа прорабатывают все параметры программы с профильными министерствами и ведомствами Ставрополья.

«Курортный сбор для Минеральных Вод – это новые проекты благоустройства территорий, новые общественные зоны, содержание и эксплуатация вновь созданных объектов», – отметил Сергиенко.

С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека. Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края – Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске.

Жители Ставрополья освобождены от уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.