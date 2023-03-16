Курортный сбор

Курортный сбор введут в Минводах

Эксперимент начнется во второй половине 2023 года. Отдыхающие в Минеральных Водах будут платить 100 рублей в сутки.

Версия для печати

Власти Минераловодского округа Ставропольского края прорабатывают вопрос включения города Минеральные Воды в эксперимент по курортному сбору, сообщил глава округа Вячеслав Сергиенко.

Губернатор региона рекомендовал и другим территориям, в том числе, администрациям Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, городу Лермонтов, принимающих отдыхающих, разработать заявки на включение в эксперимент по курортному сбору.

Сейчас власти округа прорабатывают все параметры программы с профильными министерствами и ведомствами Ставрополья.

«Курортный сбор для Минеральных Вод – это новые проекты благоустройства территорий, новые общественные зоны, содержание и эксплуатация вновь созданных объектов», – отметил Сергиенко.

С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека. Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края – Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске.

Жители Ставрополья освобождены от уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.

Обзоры для бухгалтера

Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Карьера бухгалтера

Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

То, что требования к профессии постоянно растут, конечно же, не новость. Но в разделе вакансий на Клерке все чаще попадаются сумасшедшие списки требований к бухгалтерам, от которых хотят видеть все больше и больше.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще